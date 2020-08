Werbung

Das Thema war schon lange geplant, bekommt in der aktuellen Krise jedoch noch einmal eine neue Bedeutung: „Chancen – sehen, packen, leben“ ist das Motto der Schweizer Willow Creek Tageskonferenz am 30. Januar in Winterthur. Das Leben sei voll von Chancen. Doch vor lauter Alltagshektik oder Krisenmanagement verliere man den Blick dafür, heißt es in einer Pressemitteilung: „Was wir aus unserem beruflichen und persönlichen Leben kennen, gilt auch für viele Kirchgemeinden und Organisationen: Wir sind derart beschäftigt damit, die Bälle im Spiel zu halten, dass uns der Blick fürs große Ganze unbemerkt abhandenkommt“, sagt Stefan Gerber, Geschäftsführer von Willow Creek Schweiz.

Die Konferenz will den Blick auf den Auftrag der Teilnehmenden neu stärken. Hauptredner sind Jörg Ahlbrecht, Autor und Referent bei Willow Creek Deutschland, Zeitgeistforscherin Kristine Fratz und Otto Neubauer, der Leiter der Akademie für Dialog und Evangelisation sowie Autor von „Mission Possible“. In der Best-Practice-Session sind Beat Ungricht, Regionalleiter der Chrischona, Kunst- und Ausdruckstherapeutin Christa Reusser sowie Michael K. Häfeli, Gründer von Bloomell Coffeehouse zu Gast. Moderatorin ist Ladine Spiess. Musikalisch wird die Konferenz von Stephan Pestalozzi & Band begleitet.

Nach aktuellem Stand gilt auf der Konferenz Maskenpflicht. Zugelassen sind maximal 250 Personen. Sollte das Event nicht durchgeführt werden können, gibt es eine Rückzahlungsgarantie. (nate)

Zur Konferenzhomepage: www.willowcreek.ch