Sebastin Moll: Seid doch einfach wieder Kirche! – 95 Thesen zur Situation der evangelischen Kirchen in Deutschland

Das vorliegende Buch der 95 neuen Thesen zur Situation der evangelischen Kirchen in Deutschland überrascht bereits beim Aufschlagen: In aller Kürze entdeckt der Leser – auf jeder Seite einzeln „angeschlagen“ – eine fettgedruckte These mit anschließender Erläuterung. Tatsächlich hat man dieses einladende Buch in weniger als einer Stunde durchgelesen.

Doch der Schein trügt: Was auf den ersten Blick recht heiter und einfach zu lesen wirkt, hat es gewaltig in sich! Schonungslos und stellenweise provokativ fordert der Autor seine Leser zum Nach- und Umdenken, ja geradezu zur Diskussion und Disputation heraus. Dieses Buch enthält genügend „Zündstoff“, beispielsweise für Themenabende innerhalb von Kleingruppen. Sebastion Moll benennt prägnant Problempunkte der Kirchen in Deutschland und ruft zur Rückkehr zum wahren Kern der Botschaft des Evangeliums und der Reformation auf.

In den fünf letzten Thesen – dem Leser stellt sich unwillkürlich die Frage, warum diese nicht am Anfang stehen – betont der Autor seine Verantwortung vor Gott bezüglich des Aufstellens seiner Thesen. Ebenso stellt er klar, dass diese weder Anspruch auf Vollständigkeit, noch auf Unfehlbarkeit erheben und dass er jede offene Disputation über seine Thesen, „sofern diese auf dem Boden von Bibel, Bekenntnis und Vernunft stattfindet“, begrüßt.

„Seid doch einfach wieder Kirche!“ lässt meiner Meinung nach die Frage nach der Zielgruppe unbeantwortet. Hier geht ein Appell, scheinbar von außen betrachtet, an die Kirche, obwohl der Autor laut These 91 diese „bei aller Kritik noch immer als die seine empfindet.“ Wie gehe ich selbst nun mit dem Gelesenen um? Biblische Wahrheiten neu durchdenken – auf alle Fälle. Grundsätzliche Auffassungen, verfasste Papiere oder fragwürdige Institutionen innerhalb der EKD aber – inwiefern habe ich hier tatsächlich Einfluss und Handlungsspielraum?!