Im Februar hatte der US-Verlag DC Comics beschlossen, die Comicserie „Second Coming“ nicht zu veröffentlichen (Jesus.de berichtete). Nun hat AHOY-Comics angekündigt, das Werk von Autor Mark Russel im Sommer herauszubringen, wie die New York Times berichtet.

In „Second Coming“ wird Jesus ein zweites Mal auf die Erde geschickt, um es als Lehrling des Superhelden „Sun-Man“ besser zu machen als beim ersten Mal. Eine Online-Petition konservativer Christen war von über 230.000 Personen unterzeichnet werden. CBS News bezeichnete den Comic als eher „blasphemisch als biblisch“. Russel erklärte dagegen seine Story sei keine Satire über Jesus, wohl aber über dessen Anhänger und wie diese Jesu Botschaft von Vergebung und Mitgefühl zu einer unchristlichen Botschaft von Macht und Herrschaft gemacht hätten.

