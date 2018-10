„Speeddating in der Kirche“ mag erst einmal merkwürdig anmuten, findet aber großen Anklang. Die Idee stammt von Vikarin Nele Kaiser, die das Konzept in Unna-Massen ins Leben rief. Vor allem ältere Menschen nutzen die Chance, um in einem geschützten Rahmen neue Bekanntschaften zu machen. Was noch fehlt, sind mutige Männer. Unter anderem berichtet evangelisch.de über das Projekt.

