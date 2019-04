321 Menschen sind bei Anschlägen in Sri Lanka ums Leben gekommen. Unter anderem sind Sprengsätze in drei Kirchen explodiert. Im Land herrscht der Ausnahmezustand.

Sri Lanka trauert nach den blutigen Anschlägen auf Kirchen und Hotels um die Opfer. Am Dienstagmorgen wurde im ganzen Land mit drei Schweigeminuten der Getöteten gedacht, wie Medien in Sri Lanka berichteten. Schulen und Geschäfte blieben geschlossen. Nach aktuellen Angaben der Polizei wurden bei den Anschlägen 321 Menschen getötet und etwa 500 verletzt.

Die Regierung hat den Notstand verhängt, der Polizei und Justiz umfassende Rechte einräumt. Für die Nachtstunden war eine Ausgangssperre ausgerufen worden. Mindestens 40 Menschen wurden im Zusammenhang mit den Attentaten festgenommen.

Insgesamt acht Anschläge

Die Regierung bezeichnete die Attentate als eine „völlig neue Art von Terrorismus“. Am Montag machte sie eine wenig bekannte islamistische Terrorgruppe für die Oster-Anschläge verantwortlich. Die örtliche Organisation National Thowheeth Jamath (NTJ) soll mit Hilfe eines internationalen Netzwerkes Drahtzieher sein. Die Regierung in Colombo setzte eine Untersuchungskommission ein.

Bei der Serie von insgesamt acht Anschlägen kamen mindestens 39 ausländische Touristen aus neun Ländern ums Leben. Mehrere Bomben explodierten in drei Hotels in der Hauptstadt, dem Shangri-La, dem Cinnamon Grand und dem Kingsbury-Hotel. Fast gleichzeitig explodierten Sprengsätze in der katholischen St Antonius-Kirche in Colombo, in der katholischen St Sebastian-Kirche im Touristenort Negombo und in einer evangelikalen Kirche in Batticaloa, im Osten der Insel. Die Gotteshäuser waren während der Ostergottesdienstes gut besucht. Allein zum Gottesdienst in Negombo waren mehr als 1.000 Gläubige erschienen. Am Nachmittag folgten zwei weitere Explosionen in der Hauptstadt Colombo in einem Hotel und einem Privathaus.

Am Abend wurde auf der Zufahrtsstraße zum internationalen Flughafen von Colombo eine zwei Meter lange Rohrbombe entdeckt. Spezialisten entschärften den Sprengsatz. Am Montag wurden weitere Sprengsätze an einem Bus-Bahnhof in Colombo und in einem Auto in der Innenstadt gefunden.