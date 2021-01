Werbung

Die Debatte um den assistierten Suizid ist in der Evangelischen Kirche nach dem Gastbeitrag dreier Theologen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) neu entbrannt. Isolde Karle, Theologieprofessorin an der Ruhr-Universität Bochum und Mitautorin des Textes, erklärt im Interview mit dem Eulemagazin, warum sie diese Debatte für wichtig hält und die Qualifizierung des Suizids als Sünde problematisch findet.

Link: „Die Betroffenen nicht allein lassen“ (Eulemagazin)