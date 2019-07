Pfarrer Dirk Bingener übernimmt zukünftig gleich zwei Präsidentschaften: Er wird voraussichtlich ab Herbst für das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und das Internationale Katholische Missionswerk „missio“ in Aachen zuständig sein, teilt „missio“ mit. Als Bundespräses des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) war er schon zuvor Mitträger der Aktion Dreikönigssingen. Außerdem ist er Mitglied der Konferenz Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz.

In seinem Amt folgt er auf Dr. Klaus Krämer. Dieser scheidet zum 31. Juli aus. „Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von missio Aachen und dem Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ wird es auch in Zukunft darum gehen, weltkirchliche Solidarität konkret zu leben, um ihr so ein glaubwürdiges, den Menschen zugewandtes Gesicht zu geben“, sagt Pfarrer Bingener in einer ersten Stellungnahme.