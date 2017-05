Stiftung Marburger Medien: 10,5 Millionen Medien verschickt

Die Stiftung Marburger Medien hat innerhalb eines Jahres mehr als 10,5 Millionen Medien verschickt und damit eine Steigerung um über 10 Prozent zum Jahr davor erreicht. Dies teilte der Vorstandsvorsitzende Frieder Trommer bei der Kuratoriumssitzung der Stiftung mit.

Vor allem aus dem landeskirchlichen Bereich seien zahlreiche Menschen auf das Angebot der Marburger Medien aufmerksam geworden, so Trommer – besonders auch durch den Lutherfilm.

Das Team in Marburg entwickelt jährlich über 200 neue Produkte für das Sortiment der Stiftung und bietet neuerdings Erweiterungen zu den Karten, Magazinen und Medien digital im Internet an. Dafür seien neue Mitarbeiter eingestellt und ein Generationswechsel eingeleitet worden, heißt es in einer Pressemitteilung. Besondere Angebote, die den Glauben sichtbar machen sollen, richteten sich nun auch an junge Erwachsene und Familien. Neben Produkten für unterschiedliche alltägliche Gelegenheiten sind auch Filmclips, Poetrys und missionarische Seiten im Internet und bei Facebook zu finden.

Als neue Mitglieder in das Kuratorium der Stiftung gewählt wurden Anne-Ruth Meiß (Francke-Verlag), Christoph Irion (Christlicher Medienverbund KEP), Schwester Gisela Staib (Gunzenhausen) und Joachim Drechsel (DGD-Stiftung). Kuratoriumsvorsitzender ist Pfarrer Hermann Findeisen (Gunzenhausen).

Die Stiftung Marburger Medien beschäftigt in Marburg und im Außendienst rund 35 Mitarbeiter und benötigt jährlich für ihre Arbeit vier Millionen Euro Spenden.