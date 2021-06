Für die Corona-Impfungen braucht es große Räume, vorzugsweise mit mehreren Ein- und Ausgängen. Warum nicht in einer Kirche impfen, dachte sich ein Arzt aus Castrop-Rauxel. Jetzt impft er einmal wöchentlich in St. Antonius bei leisem Orgelspiel. Eine klasse Idee, findet Citykirchen-Pastor Heiko Kuschel. „Suchet der Stadt Bestes“, hätte schließlich schon der Prophet Jeremia gefordert. Also: „Gerne mehr davon!“