Susanne Hohmeyer-Lichtblau (Hrsg.), Sigrid Röseler (Hrsg.): „Von Gott berührt“

Dieses Buch erzählt die Geschichten von zwölf ganz unterschiedlichen Menschen, die Gottes Eingreifen erlebt haben. Ihre Geschichten wurden in einer Sendereihe des Evangeliumsrundfunks ausgestrahlt. Zwei Mitarbeiterinnen fassen in diesem Buch das Wichtigste aus den Sendungen zusammen. So entsteht ein buntes Bild von Gottes Wirken im Leben von Menschen heute.

Sechs Männer und sechs Frauen berichten hier von ihren Erfolgen und Schwierigkeiten. Da gibt es den überzeugten Moslem Bülant. Seine Frau ist Christin, und als der Glaube ihr immer wichtiger wird, wird Bülant immer wütender. Am liebsten würde er den Christen großen Schaden zufügen. Nathanael ist süchtig nach Arbeit. Dazu kommt seine Alkoholsucht. Erst als er dem Tod nur knapp entgeht, kommt er zur Besinnung. Heidi verliert ihren geliebten Ehemann. Damit ist das Thema Gott für sie erledigt. Doch irgendwann merkt sie, dass ihre Bewältigungsstrategien nicht wirklich helfen. Helmut verlässt niedergeschlagen die Arztpraxis. Erst Mitte vierzig und Krebs. Da hört er eine innere Stimme, die ihn auffordert, einen ehemaligen Schüler zu besuchen. Er kann sich nicht vorstellen, warum er das tun soll, aber dieser Besuch verändert alles.

Auch die anderen acht Erzähler haben Interessantes zu berichten. Sie kommen an einen Punkt, an dem sie keinen Ausweg sehen, und erleben Gottes übernatürliches Eingreifen, ob durch eine innere Stimme oder einer Begegnung. Die Geschichten sind schnell gelesen. Die Einblicke in das Leben dieser Menschen sind berührend. Die Herausgeberinnen fassen Teile ihrer Geschichten zusammen und lassen die Erzählenden immer wieder selbst zu Wort kommen. Am Anfang jeder Geschichte findet sich ein QR-Code, der zum ganzen Interview im Internet führt. Gerade, wenn eine Geschichte sehr ansprechend ist, ist es schön, dass es eine einfache Möglichkeit gibt, das ganze Interview zu finden.

Von Marianne Müller