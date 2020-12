Mit ihrem Workbook haben sich die Autorinnen Tabea Becker und Rebecca Sawatsky einen Herzenswunsch erfüllt. Das Buch ist gut strukturiert und schon in der Einleitung wird dargestellt, was den Leser, erwartet:

Es enthält eine generelle Anleitung zum Bible Art Jorunaling, neue Ideen für alte Hasen und stellt Kreativtechniken vor. Generell gibt es keine Regeln oder feste Vorgaben, sondern den ermutigenden Zuspruch der Verfasserinnen: „Sei dir sicher: Man kann alles lernen.“

Gegliedert ist das Workbook in 12 Monate, die jeweils unter einem bestimmten Motto stehen (Bekennen, Gebet, Liebe…). Diese sind in 4 weitere Wochenschritte mit verschiedenen Bibeltexten zum entsprechenden Thema aufgeteilt, sodass man für jede Projektseite 7 Tage Zeit hat. Der Nutzer des Buches hat somit genug Muße, sich mit den verschiedenen Möglichkeiten des Bible Art Journaling zu beschäftigen.

Überhaupt ist Bible Art Journaling in jeglicher Hinsicht eine ganz individuelle Angelegenheit – das betonen die Beiden immer wieder. Und da sie auch die Hemmschwelle kennen, die es anfangs zu überwinden gilt, sind ganze Bibelseiten mit im Workbook abgedruckt. Dadurch fällte es dem Leser leichter, in der Bibel kreativ zu werden. Sie betonen, dass es nicht darum geht, die Bibeltexte durch zukleben oder bemalen zu „entweihen“, sondern diese auf kreative Weise zu erfassen und dadurch stärker zu verinnerlichen. Aufgabe für den Leser ist es, herauszufinden was der Text für seinen Alltag bedeutet und diese wesentlichen Punkte auf unterschiedliche Art darzustellen. Dadurch verbringt der Leser auch ganz praktisch Zeit mit Gott und fokussiert sich auf sein Wort. Da der Anfänger nicht unbedingt alle Arbeitsmaterialien im Haus hat, finden sich zudem eine Materialübersicht und Platz für Notizen im Buch.

Alles in allem also ein ansprechendes Werk: farblich schön gestaltet, voller Beispiele und Ideen, mit anschaulichen Fotos und einer besonderen Art, sich Gottes Wort zu nähern.

Von Birgit Graf