Es scheint paradox: Während die Wirtschaft in Deutschland seit Jahren wächst, hat sich die Zahl der Bedürftigen bei den Tafeln in den vergangenen 10 Jahren verdoppelt. Rund 1,5 Millionen Menschen werden regelmäßig unterstützt – und der Bedarf ist noch höher, betont der Vorsitzende Jochen Brühl.

Am 20. Februar ist Welttag der sozialen Gerechtigkeit. Er wurde 2007 von den Vereinten Nationen 2007 eingeführt. An diesem Tag soll die zentrale Bedeutung der sozialen Gerechtigkeit für ein „friedliches und gedeihendes Zusammenleben“ hervorgehoben werden. Anlässlich des Welttags weisen die Tafeln in Deutschland darauf hin, dass die Kluft zwischen Arm und Reich in Deutschland seit 2007 deutlich gewachsen ist. Laut Tafel-Umfrage von 2005 wurden damals 500.000 Menschen regelmäßig unterstützt. Im Jahr 2007 stieg die Zahl der Bedürftigen auf 700.000 Personen an. Seit 2014 liegt die Zahl der Tafel-Kundinnen und -Kunden bei etwa 1,5 Millionen Menschen. „Die Nachfrage ist jedoch noch weitaus höher“, so Brühl in einer aktuellen Pressemitteilung.

„Wir brauchen ein sozial gerechteres Deutschland. Hierzu ist es unabdingbar, dass die von Armut betroffenen Menschen endlich in der Bundesregierung und in den Länderregierungen eine starke Stimme erhalten.“, fordert Brühl. „Deshalb fordern wir die Einsetzung von Armutsbeauftragten in Bund und Ländern. Denn es ist wichtig, die Bekämpfung von Armut auf allen Ebenen strategisch voranzutreiben. Soziale Gerechtigkeit jetzt – nicht irgendwann!“

Die Umfrageergebnisse und Erfahrungswerte der Tafeln spiegelten sich auch im aktuellen Armutsbericht des Paritätischen Gesamtverbandes wieder, heißt es. Demzufolge schütze Arbeit längst nicht mehr vor Armut. Der Anteil der Erwerbstätigen und Rentner unter den knapp 14 Millionen armen Menschen sei hoch. Besonders stark betroffen seien zudem alleinerziehende Personen und kinderreiche Familien.

Link: Die Tafeln – Zahlen und Fakten