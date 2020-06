Taizé öffnet seine Pforten wieder für Besucher

Werbung

Die Communauté de Taizé ist wieder für Besucher geöffnet. Wie der französische Orden mitteilt, gehen die dortigen Jugendtreffen seit Sonntag (14. Juni) mit dem gewohnten Programm weiter. Zuvor hatte die französische Regierung angekündigt, die bisherigen Kontaktbeschränkungen anlässlich des Coronavirus aufzuheben. Die Jugendtreffen in Taizé unterliegen künftig stärkeren Hygieneauflagen. „Diese sind Gesten der Rücksichtnahme auf andere, insbesondere auf die am meisten Gefährdeten. Die Einhaltung dieser Hygienemaßnahmen ist Voraussetzung dafür, dass die Jugendtreffen in Taizé in diesem Sommer weitergehen können“, heißt es in einem Newsletter.

Außerdem teilt die Gemeinschaft mit, dass in diesem Jahr auch Erwachsene über 30 Jahren zwischen dem 1. November und dem 20. Dezember willkommen sind. Bisher war diese Zeit jüngeren Menschen vorbehalten. Bekannt ist Taizé für seine ökumenischen Jugendtreffen, zu denen jährlich rund 100.000 Menschen kommen. (nate)