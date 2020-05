Teensmag unterstützt ein Jahr lang Jugendgruppen

Werbung

Das Jugendmagazin Teensmag startet ab August sein Aktionsjahr „SHARE FAITH“. Das Angebot richtet sich speziell an Jugendgruppen und deren Leiter. Die bekommen für ihre Gruppen nicht nur die Teensmag vergünstigt, sondern auch alle zwei Monate eine Jugendgruppeneinheit. Darin finden sich ein ausgearbeiteter Input, Diskussionsfragen und konkrete Tipps, wie die Gruppen das Gelernte in die Tat umsetzen können. Themen sind beispielsweise das eigene Lebensfundament und die Reflexion, an welche Orte wir Licht bringen können. Außerdem wartet auf die Leiter ein zusätzlicher Impuls für sich und ihre Mitarbeiter.

„Ziel des Aktionsjahres ist es, Jugendgruppen neu zu beleben und sie unter dem Motto ‚SHARE FAITH‘ einzuladen, ihren Glauben nicht zu verstecken, sondern mutig zu teilen“, schreibt Teensmag-Redakteur Tobias Hambuch. Fünf Probehefte und einen Probe-Input können Jugendleiter unter www.bundes-verlag.net bestellen. (nate)

Die Zeitschrift Teensmag wird vom SCM Bundes-Verlag herausgegeben, zu dem auch Jesus.de gehört.