Die Allianz-Mission wurde 1889 als unabhängiges und überkonfessionelles Missionswerk gegründet. Seit 1960 ist sie die Auslandsmission des Bundes Freier evangelischer Gemeinden (FeG) in Deutschland. Ihre rund 180 Mitarbeiter sind nach eigenen Angaben in 25 Ländern tätig. Seit 1981 hat die Organisation ihren Sitz in Dietzhölztal-Ewersbach (Hessen).