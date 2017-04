Kurschus wurde am 4. Februar 1963 in Rotenburg an der Fulda geboren. Sie studierte evangelische Theologie in Bonn, Marburg, Münster und an der Kirchlichen Hochschule in Wuppertal. Ihre erste Pfarrstelle trat Kurschus 1993 in Siegen-Klafeld an. Von 2005 bis 2012 war sie Superintendentin des Kirchenkreises Siegen.