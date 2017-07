Ueberschär wurde 1967 in Ostberlin geboren. Sie studierte evangelische Theologie in Berlin und Heidelberg. 2002 promovierte sie in kirchlicher Zeitgeschichte. Von 2004 bis 2006 war Ueberschär Studienleiterin für Theologie, Ethik und Recht in der Evangelischen Akademie Loccum. 2013 kandidierte sie für das Präses-Amt der Evangelischen Kirche im Rheinland, unterlag jedoch Manfred Rekowski.