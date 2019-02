Frank-Walter Steinmeier

Steinmeier wurde am 5. Januar 1956 in Detmold im Kreis Lippe geboren. Im November 1975 wurde er Mitglied in der SPD. Von 1976 bis 1982 studierte er Rechtswissenschaften und Politikwissenschaften an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Von 1999 bis 2005 amtierte er als Chef des Bundeskanzleramtes unter dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder.

Von 2007 bis 2009 war er Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland.