Hartmut Steeb wurde am 29. Oktober 1953 in Stuttgart geboren. Er war von 1974 bis 1988 Verwaltungsbeamter beim Evangelischen Oberkirchenrat (OKR) der Württembergischen Landeskirche in Stuttgart. Von 1988 bis 1991 war er Generalsekretär der westdeutschen Evangelischen Allianz.

Steeb war einer der Gründer des Evangelisationswerks „ProChrist“ (stellvertretender Vorsitzender bis 2013) und an der Gründung von „Willow Creek“ Deutschland beteiligt. 1996 gründete er den Verein „SPRING„. Bis 2013 war er Vorstandsmitglied im „Bundesverband Lebensrecht“. Steeb ist außerdem Vorstandsmitglied bei der „Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen“ (AEM).