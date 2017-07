Heinrich Bedford-Strohm

Bedford-Strohm wurde am 30. März 1960 in Memmingen als Heinrich Strohm geboren. Er studierte Evangelische Theologie in Erlangen, Heidelberg und an der „University of California“ (Berkeley/USA). Den Doppelnamen Bedford-Strohm trägt er seit seiner Heirat mit der US-Amerikanerin Deborah Bedford. Er hat einen Doktortitel in evangelischer Theologie und wurde 1998 in systematischer Theologie habilitiert.

Sein älterer Bruder Christoph Strohm ist Professor für Kirchengeschichte in Heidelberg.