Margot KÃ¤ÃŸmann

Margot Käßmann wurde am 3. Juni 1958 in Marburg geboren. Sie ist eine evangelisch-lutherische Theologin und Pfarrerin. Von 1994 bis 1999 war sie Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages und von 1999 bis 2010 Landesbischöfin der Evangelisch-lutherischen Kirche Hannovers. 2009 wurde sie zur Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gewählt, trat jedoch 2010 von diesem Amt und als Landesbischöfin zurück.