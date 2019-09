Michael Diener wurde 1962 in Pirmasens geboren. Er studierte von 1982 bis 1989 Evangelische Theologie am Geistlichen Rüstzentrum Krellingen, in Heidelberg, Erlangen und Tübingen. Als Allianz-Vorsitzender trat er 2012 die Nachfolge von Jürgen Werth an.

Michael Diener ist seit November 2015 Mitglied des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Er gehört zum Vorstand der Großevangelisationsveranstaltung ProChrist und ist Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes von Willow Creek Deutschland.