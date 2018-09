Papst Franziskus

Franziskus, bürgerlich Jorge Mario Bergoglio, wurde am 17.12. 1936 in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires geboren. Nach einer Ausbildung zum Chemietechniker studierte er zunächst Geisteswissenschaften, später dann Philosophie und katholische Theologie. 1958 trat er in den Jesuiten-Orden ein, im Jahr 1969 wurde er zum Priester geweiht. Von 1998 bis zu seiner Wahl zum Nachfolger von Papst Benedikt XVI. war er Erzbischof von Buenos Aires.

Franziskus spricht Spanisch, Italienisch, Englisch, Deutsch, Französisch und Portugiesisch. Er gilt als bescheiden und verzichtet auf zahlreiche Privilegien seiner Amtsvorgänger.