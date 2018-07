Samuel Koch wurde am 28. September 1987 in Neuwied geboren. Bereits in seiner Kindheit begann er mit dem Kunstturnen und schaffte es bis in die französische Liga. Sein Abitur absolvierte er am Kant-Gymnasium in Weil am Rhein. Anschließend war er im Rahmen seines Wehrdienstes in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der deutsch-französischen Brigade tätig. In Hamburg und Hannover studierte er „Musik, Theater und Medien“.

2010 nahm er an der Unterhaltungsshow „Wetten dass“ teil und verletzte sich bei einer Wette schwer mit Spezialschuhen über fahrende Autos zu springen.

Seine Querschnittlähmung macht er zum Thema seiner Bücher, seines sozialen Engagements und seiner öffentlichen Auftritte. Dafür wurde er bereits mit zahlreichen Medienpreisen ausgezeichnet.

2016 heiratete er seine Schauspiel-Kollegin Sarah Elena Timpe.

Einem christlichen Publikum ist er durch die Auftritte mir dem Musiker Samuel Harfst bekannt.