Vatikan

Umgangssprachlich ist mit dem Wort Vatikan zumeist nicht der Vatikanstaat gemeint, sondern der Heilige Stuhl (auch apostolischer Stuhl), also der amtierende Papst, die Kurie und die Verwaltungseinrichtungen des römischen Bischofsitzes. Dieser vertritt als nichtstaatliche souveräne Macht den Vatikanstaat.

Völkerrechtlich ist der Heilige Stuhl in Person des Papstes souverän und als solcher zum Beispiel bei den Vereinten Nationen als Beobachter zugelassen und Mitglied in zahlreichen Organisationen. Er unterhält diplomatische Vertretungen in rund 180 Staaten.