Volker Jung

Jung wurde am 22. Januar 1960 im hessischen Schlitz geboren. Er studierte Theologie an der Kirchlichen Hochschule in Bethel sowie an den Universitäten in Heidelberg und Göttingen. Seit November 2015 ist Jung Ratsmitglied der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Er gehört zudem dem Leitungskreis „Reformationsjubiläum 2017“ an und ist Aufsichtsratsvorsitzender des Gemeinschaftswerks der Evangelischen Publizistik (GEP) in Frankfurt.