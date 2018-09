Bill Hybels gründete 1975 in Chicago die Willow Creek Community Church. Die Gemeinde verfolgte das Ziel, vor allem kirchenferne Menschen für den Glauben zu erreichen. Dabei setzte man auf moderne Formen wie Theater und moderne Musik. Heute zählt die Gemeinde im Vorort South Barrington mit rund 25.000 Gottesdienstbesuchern pro Woche zu den größten Gemeinden in den USA.

Neben der Gemeindearbeit vor Ort entwickelte Willow Creek ab 1992 eine weltweite Schulungs- und Kongressarbeit. Ziel ist die Gewinnung und Schulung haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter in den Gemeinden.

Wilow Creek Deutschland lst ein eigenständiger Zweig des weltweiten Willow-Creek-Netzwerks. Seit 1996 finden auch in Deutschland regelmäßig Willow-Konferenzen statt. Willow Creek Deutschland hat seinen Sitz in Gießen und ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste (AMD) und Werk der Deutschen Evangelischen Allianz.