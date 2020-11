Werbung

Der CVJM in Deutschland startet in Kooperation mit Visiomedia e.V. (Das Bibelprojekt) die kostenlose Online-Bibelschule „theoBasis zuhause“. Ziel der zehn Einheiten rund um die fünf Bücher Mose und das Matthäusevangelium soll sein, durch die Bibel das Wesen Gottes tiefer kennenzulernen und das generelle Bibel-KnowHow zu verbessern. „theoBasis zuhause soll die Beziehung und Bindung an Jesus Christus, wie er in der Bibel bezeugt ist, stärken und auf eine gefestigte Wissensbasis stellen“, heißt es dazu auf der Website des koordinierenden Landesverbands CVJM Bayern. Dazu solle unter Anleitung erfahrener Referenten, der Bibelprojekt-Videos und zusätzlicher Medien der rote Faden in den biblischen Büchern entdeckt werden.

Der interaktive Kurs findet zwischen dem 18.11.2020 und dem 13.02.2021 jeweils mittwochs oder samstags digital statt. Er erfordert kein theologisches Vorwissen und ist speziell für Mitarbeitende in der Jugendarbeit konzipiert.

Link: CVJM Bayern: „theoBasis zuhause“