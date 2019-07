Theologische Hochschule Gießen macht Weg zum Doktor frei

An der Freien Theologischen Hochschule Gießen (FTH) können Doktorand*innen jetzt in evangelischer Theologie promovieren. Möglich ist das dank eines kooperativen Promotionsprogramms mit der Theologischen Universität Kampen (TU). Die Doktorand*innen werden von zwei fachlich ausgewiesenen Professor*innen begleitet, wie die Hochschule mitteilt. Den Doktortitel verleiht dann die TU Kampen, da die Gießener Hochschule selbst kein Promotionsrecht hat. Die FTH arbeitet derzeit noch an weiteren Kooperationsvereinbarungen mit geeigneten Partnerhochschulen.