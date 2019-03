Joussen + Karliczek: Vom Hasen zum Himmel – Was es an Ostern wirklich zu feiern gibt

Osterhase, Ostereier, Osterlamm, Oster-Friedensmärsche, Osterferien, Ostergeschenke, Osterglocken. Alles hat mit Ostern zu tun, aber ist das auch schon alles? Woher kommt eigentlich der Name Ostern und warum wird an Ostern neben Hasen so viel Lamm verspeist? Steckt da vielleicht mehr dahinter als nur gutes Essen?

Die Grafiker Thomas Joussen und Peter Karliczek gehen in diesem gut aufgemachten, reich bebilderten und interessanten Buch diesen Fragen nach und erklären, was dieses Fest uns – und damit auch dem Leser persönlich – zu sagen hat. Was genau ist an Ostern vor rund 2.000 Jahren geschehen? Und woher wissen wir das? Warum wurde Jesus ans Kreuz geschlagen und was ist Auferstehung? Berührt uns das heute noch?

Nachdem das erste Kapitel humorvoll und mit vielen Bildern eine gute Übersicht über Osterbräuche liefert, informiert das zweite Kapitel klar und verständlich über das, was vor 2.000 Jahren an Ostern passierte. Eine gut aufgemachte Übersichtsgraphik zeigt den zeitlichen Ablauf und die Ereignisse von Jesu Leben im Schnelldurchlauf, über den Einzug in Jerusalem, Abendmahl, Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt. Daran anschließend wird jeder einzelne Tag nochmals ausführlich erörtert. Eine Stadtkarte des antiken Jerusalems, mehrere symbolträchtige Graphiken und schöne Radierungen illustrieren die guten und ausführlichen Hintergrundinformationen zu den geschichtlichen Ereignissen im Jerusalem Anfang des 1. Jahrhunderts. Ausführlich gehen die Autoren auf die Fragen ein, warum Auferstehung notwendig ist und warum Jesus überhaupt sterben musste. Und warum gerade Jesus.

Im Kreuz begegnen sich Himmel und Erde. Davon handelt der dritte Teil dieses wunderschön aufgemachten Buches – von der Liebe Gottes zu den Menschen, von Sünde und Vergebung, Erlösung und Veränderung, vom Kreuz als Chance zu einem Neuanfang und endet mit : “Ostern, das Fest der Liebe und Vergebung“.

Ich habe dieses abwechslungsreiche, informative und grafisch wirklich einmalige 80-seitige Buch mit Genuss in einem Rutsch durchgelesen. Es ist handwerklich sehr gut gemacht und sprachlich gut geschrieben. Schnell bemerkt der Leser die professionelle Hand der beiden Graphiker hinter den Bildern und Texten. Klar und verständlich erläutern die beiden Autoren die biblischen Zusammenhänge und geben ausführliche Hintergrundinformationen. Dieses gut aufgemachte Buch ist ein wirklich schönes Ostergeschenk für alle, die gerne lesen und Freude haben an humorvollen, hintergründigen Skizzen und Zeichnungen. Geeignet ist es sicherlich ab Teenageralter bis zu jung gebliebenen Senioren (und natürlich auch Seniorinnen) und für alle, die gerne wissen möchten, was es denn wirklich an Ostern zu feiern gibt.

Von Brigitte Keune

Leseprobe: Vom Hasen zum Himmel (PDF)