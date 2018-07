Thomas Sjödin: „Es gibt so viel, was man nicht muss“

„Das Leben ernst zu nehmen und unsere Verantwortung wahrzunehmen, bedeutet, dass wir jedes unnötige Muss aussortieren, weil es unser Leben belastet, statt Platz, Kraft und Licht für das Liebes-Muss zu lassen“ – davon ist Thomas Sjödin überzeugt.

Wer in dem Buch aber das Pendant zu „101 Sachen, die du tun musst, bevor du stirbst“ erwartet, wird enttäuscht werden, denn es enthält keine Auflistung dessen, was man nicht tun sollte. Stattdessen erwarten den Leser ganz verschiedene Impulse aus dem Leben und Alltag des Autors.

Tomas Sjödin hat in dieser Lektüre seine Kolumnen der letzten Jahre unter die Lupe genommen und dabei drei Schwerpunkte entdeckt, die in seinen 77 kurzen Texten immer wieder auftauchen: Das Jetzt braucht einen Zusammenhang; Die Welt des Glaubens unterscheidet sich nicht von anderen Welten; Die Liebe ist größer als diese Welt.

Die Kapitel können einzeln und ohne bestimmte Reihenfolge gelesen werden; es gibt keinen roten Faden. Es sind kurze, meist dreiseitige Texte über ein alltägliches Thema, das einem bei näherem Hinsehen etwas vermitteln kann zum Beispiel geht es um die Schönheit des Augenblicks, die Vergänglichkeit, den Überfluss, die Freundlichkeit, Sinnhaftigkeit, Freundschaft und Liebe, um Selbstzufriedenheit und Not-to-do-Listen …

Manches erscheint belanglos, mancher Gedanke spricht einem aus der Seele. Wie Sjödin selber schreibt: „Eine gute Kolumne beschreibt etwas, was man schon wusste, worüber man aber nicht nachgedacht hat…“.

Der Autor möchte also nichts Neues sagen, sondern die Augen des Lesers öffnen, „dass wir all das sehen, was wir haben und woran wir kaum einen Gedanken verschwenden – ob wir es gleich um die Ecke finden oder im unendlichen Kosmos des Glaubens.“

Von Birgit Graf

Leseprobe (PDF)