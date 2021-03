Die Evangelische Kirche im Rheinland hat einen neuen Präses. Der 50-jährige Theologe Thorsten Latzel übernahm am Samstag das Spitzenamt der zweitgrößten deutschen Landeskirche für die kommenden acht Jahre.

Werbung

Latzel folgt auf Manfred Rekowski, der im Einführungsgottesdienst in der Düsseldorfer Johanneskirche in den Ruhestand verabschiedet wurde. Der 63-jährige stand seit 2013 an der Spitze der rheinischen Kirche, die sich über Teile von Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland erstreckt. Vertreter aus Politik und Kirchen hießen den neuen Präses willkommen und dankten Rekowski für dessen Engagement in den vergangenen Jahren.

Ins Zentrum seiner Antrittspredigt stellte Latzel die christliche Hoffnung, die sich auf Gott selbst gründe und sich damit von naivem Optimismus unterscheide. Während sich ein Optimist auf das halbvolle Glas konzentriere und sage „Es wird schon wieder“, rechne christliche Hoffnung mit dem Handeln Gottes und kümmere sich gar nicht darum, „ob überhaupt Wasser im Glas ist. Diese Hoffnung lasse Menschen mitten in der Nacht anfangen zu singen, auch wenn alles um sie herum noch dunkel sei, sagte der Theologe, der zuvor Direktor der Evangelischen Akademie Frankfurt war. Das mache die Hoffnung so stark. Sie verändere Menschen und schaffe einen neuen Blick auf die Wirklichkeit.

Diese Hoffnung sei damit auch mit Blick auf die Corona-Pandemie „eine der Schlüsselfragen unserer Zeit“. Ein Jahr Beziehungs-Fasten habe viele Menschen erschöpft. „Mich auch“, räumte der neue Präses ein. Er habe die Hoffnung, dass sich durch die gemeinsam durchlebte Pandemie etwas zum Besseren verändere. Dazu gehörten eine faire Verteilung der Schulden, ein dauerhaft ökologisches Verhalten sowie ein sorgsamer und solidarischer Umgang mit allen Menschen.

Werbung

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte nach der Amtseinführung, er baue gerade mit Blick auf die Corona-Pandemie auf das Engagement der Kirchen. Wenn jeder nur auf sich schaue, werde die Gesellschaft aggressiv und drohe in viele Einzelteile zu zerfallen. Hier spielten die Kirchen eine große Rolle.

Für die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) gratulierte der Ratsvorsitze Heinrich Bedford-Strohm dem neuen Präses: „Ihr Herzensanliegen ist es, Kirche bei den Menschen zu sein, zu fragen, was sie von ihrer Kirche brauchen.“ Er wünsche Latzel, dass ihm das als Präses gelinge.