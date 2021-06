Die Jugendzeitschrift Teensmag hat seit April ihren eigenen Kanal auf der Videoplattform TikTok. Im Interview erzählen die beiden Influencerinnen Marie und Rose, wie die Videos Jugendliche für Jesus begeistern.

Ihr seid jetzt seit rund zwei Monaten für Teensmag auf TikTok unterwegs. Wie fühlt ihr euch?

Rose: Ich finde es super. Es bringt mir richtig Spaß, die Jugendlichen zu erreichen. Ich merke: Das sind nicht einfach nur irgendwelche Zahlen, da werden Herzen angesprochen.

Marie: Wenn Leute kommentieren, dass sie durch ein Video total berührt wurden, dann merkt man: Die Zeit, die wir investiert haben, hat sich gelohnt.

Jeden Tag ein Video, ist das nicht super anstrengend?

Rose: Es ist herausfordernd, würde ich sagen. Wir wollen ja auch Leute ansprechen, die Jesus noch nicht kennen. Aber oft habe ich noch das Christian Wording [Christliches Vokabular, Anm. d. Red.] drauf, das Nichtchristen nicht verstehen. Deswegen muss ich meine Videos oft noch mal überarbeiten.

Wie lange braucht ihr für so ein Video?

Marie: Ich würde sagen von drei, vier Stunden bis zu drei Tage. Das war bisher das Maximum.

Rose: Man muss ja schauen, dass alles in eine Minute passt, schneiden …

Marie: Die passende Musik zu suchen, dauert mitunter auch eine halbe Stunde.

Rose: Und schminken tun wir uns ja auch. Das mache ich zurzeit nur für die Videos.

500.000 Mal angeschaut

Habt ihr einen Blick darauf, wie viele Menschen ihr schon erreicht habt?

Rose: Durchschnittlich haben wir so 1.000 Zuschauer am Tag. Und die Zahl derer, die unseren Kanal abonnieren, wächst auch täglich.

Wie oft wurden eure Videos insgesamt schon angeschaut?

Marie: Knapp eine halbe Million Mal. Damit sind wir richtig zufrieden.

Welches ist euer Lieblingsvideo?

Marie: Spontan würde ich sagen das Video mit Millane [Friesen, Anm. d. Red.], weil das den richtigen Nerv getroffen hat. Darin sagt sie: „Jesus ist der Einzige, der uns wirklich glücklich machen kann.“ Am Anfang hat es mich Überwindung gekostet, das hochzuladen, weil es nicht perfekt ist, aber mittlerweile gefällt mir genau das daran. Viele Menschen denken darüber nach, was es bedeutet, wenn jemand einen Absolutheitsanspruch stellt. Und genau das ist es, was wir wollen: zum Nachdenken anregen.

Rose: Ich mag die Aufzählungen immer. Zum Beispiel „Fünf Sachen, die Gott über dich in der Bibel sagt“. Das ist eine kurze Zusammenfassung, was über das Thema in der Bibel steht.

Werkzeuge Gottes

Ihr bekommt viele tolle Kommentare. Habt ihr einen Liebling?

Rose: Kommentare wie „Genau das habe ich in dem Moment gebraucht“ finde ich schön, weil man merkt, dass Gott uns als sein Werkzeug benutzt. Oder auch Kommentare zu meiner Person an sich. Viele sagen: „Man spürt die Liebe Gottes in deinen Augen.“ Das Wichtigste ist: Es geht nicht um uns, wir werden berührt von Jesus.

Marie: Ich kann mich Rose anschließen. Das sind die Kommentare, die auch mich besonders berühren. Oder wenn Leute sagen, dass sie zu Tränen gerührt sind, wenn wir beten. Oder Sätze wie „Ich bin gar nicht gläubig, aber ich finde eure Religion so schön. Und es hat mich berührt, was du gesagt hast.“

Was ist euer Plan für die nächsten Wochen? Wie geht es weiter?

Rose: Ich freue mich, dass wir wahrscheinlich beim BUJU [Bundesjugendtreffen der Freien evangelischen Gemeinden, Anm. d. Red.] dabei sein werden. Dann können wir endlich die Menschen hinter den Profilen kennenlernen. Außerdem kommt bald die Serie „The Chosen“ [Eine Serie über das Leben Jesu, Anm. d. Red.] auf Deutsch raus. Im Zuge dessen wollten wir auch etwas auf TikTok machen.

Was können Menschen Gutes tun, um euch zu unterstützen? Worüber freut ihr euch am meisten?

Marie: Über Gebet. Ohne Gebet könnte ich meinen Alltag gar nicht meistern.

Rose: Außerdem würden wir nach Dezember mit dem Kanal gerne weitermachen. Und dafür brauchen wir gerade vor allem Menschen, die uns dauerhaft finanziell begleiten.

