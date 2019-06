Der Produzent Timbaland hat jetzt den „For King & Country“-Song „God Only Knows“ (engl. „Nur Gott weiß“) neu gemixt. In dem Remix unterstützt Sydney Sierota von Echosmith die beiden Christen im Gesang. „Ich glaube, wir brauchen alle immer wieder eine Erinnerung, dass es einen Gott gibt, der uns kennt und liebt“, zitiert sie die Christian Post.

„God Only Knows“ erzählt davon, dass nur Gott weiß, was in einem jeden Menschen vor sich geht. Das Originallied wurde bei den K-LOVE Awards zum Song des Jahres gekürt. Laut Christian Post wurde der Song bisher 202 Millionen Mal im Radio gespielt und 25 Millionen mal auf digitalen Plattformen gestreamt.

Timbaland ist ein einflussreicher Hip-Hop-Musiker und -Produzent. Er kooperierte unter anderem mit Madonna, David Guetta und Justin Timberlake.

Das Musikvideo zum Remix ist hier zu finden: