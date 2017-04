Tobias Künkler + Tobias Faix: Zwischen Furcht & Freiheit – Das Dilemma der christlichen Erziehung

Dr. Tobias Künkler, Professor für Allgemeine Pädagogik und Soziale Arbeit, und Dr. Tobias Faix, Professor für Praktische Theologie, arbeiten beide an der CVJM-Hochschule in Kassel und leiten das Forschungsinstitut empirica. Ihr gemeinsames Buch „Zwischen Furcht und Freiheit – das Dilemma der christlichen Erziehung“ basiert auf einer Studie, die unter christlichen Familien durchgeführt wurde. Mit vielen Daten, Zahlen, Tabellen, Diagrammen und persönlichen Interviews werden die Ergebnisse dem Leser präsentiert.

Dabei gehen die Autoren auf Themen ein wie die Wichtigkeit von Familie, die Erziehung im Wandel der Zeit, die Bedeutung des christlichen Glaubens in der Erziehung, die Glaubensvermittlung im Alltag, die Unterschiede zwischen den Geschlechtern, die Rolle der Gemeinde in der Glaubenserziehung, Konfliktfelder, Sexualität und die Gratwanderung zwischen Furcht und Freiheit. Abgerundet wird das Buch durch das letzte Kapitel, in dem Konsequenzen für Christen und Gemeinden aufgeführt werden.

Die Autoren stellen ihre Forschungsergebnisse in einen größeren Kontext und bieten hilfreiche Denkanstöße. Sie betonen, dass sie sich erhoffen, „dass von diesem Buch eine lebhafte und gerne auch kontroverse (aber konstruktive) Diskussion ausgeht“. Ich denke, dass diese Hoffnung Anklang finden wird. Auch der Wunsch der Autoren, „dass die Ergebnisse nachdenklich machen, eigene Verhaltensweisen hinterfragen oder bestärken und somit die alltägliche Erziehung beeinflussen“, wird sich meiner Meinung nach erfüllen.

Das Buch lässt sich gut lesen, da es sehr gut gegliedert ist. Wichtige Zitate oder Aussagen werden blau hervorgehoben. Als sehr auflockernd habe ich die persönlichen Interviews empfunden. Wenn man selbst in einer christlichen Familie aufgewachsen ist oder seine eigenen Kinder nach christlichen Werten erziehen will, findet man sich in dem einen oder anderen Erlebnisbericht wieder und kann sich gut mit einzelnen interviewten Personen identifizieren.

Ich habe das Buch als Fundgrube gesehen – wunderbar zum Blättern und Schmökern. Es ist nicht zwingend erforderlich, dass das Buch von vorne bis hinten durchgelesen wird. Einige Forschungsergebnisse hatte ich erwartet, andere Ergebnisse waren doch überraschend und haben für regelrechte Aha-Erlebnisse gesorgt.

Ein Detail finde ich witzig und spannend zugleich: Der Leser wird miteinbezogen, in dem er bei einem kostenlosen Online-Test herausfinden kann, zu welchem Erziehungstyp er gehört.

Von Natalie Freising