Tobias und Frauke Teichen: „Bäm!“

In ihrem neuen Buch „Bäm!“ erklärt das Ehepaar Tobias und Frauke Teichen, wie man Konflikte unter Freunden, Bekannten, Verwandten oder dem Partner gut lösen kann. Ganz wichtiger Punkt: Man muss auch an sich selbst arbeiten. Trotz schwerer Thematik schreiben die beiden mit viel Witz.

Mir persönlich hat das Buch sehr gut gefallen, doch das erste Kapitel hat mich irritiert: Es kam mir so vor, als wenn ich ein Eheberatungsbuch lesen würde und nicht ein Buch, das sich allgemein mit Beziehungen zwischen Freunden, Familie, Kollegen oder zum Partner auseinandersetzt. Doch die nächsten Kapitel haben mich beruhigt. Darin zeigen die Autoren, wie man die Tipps und Beispiele auf alle Art von Beziehungen anwenden kann.

Das Buch ist sehr farbig gestaltet, was das Lesen leichter und spannender macht. Die Cartoons machen die ganze Sache unterhaltsamer.

Besonders gut gefallen hat mir die Bibelvers-Auswahl der beiden. Sie haben sich immer schöne und passende Verse ausgesucht. Dadurch konnten sie ihre Argumente auf einem biblischen Fundament aufbauen.

Die Tipps und Tricks der beiden haben mir sehr gut gefallen und man kann sie auch gut im Alltag benutzen. Dennoch sagen die beiden auch, dass man um diese Tipps und Tricks auch anzuwenden selbst aktiv werden muss.

Was das Buch sowohl für Männer als auch für Frauen interessant macht ist, dass die beiden immer aus unterschiedlichen Perspektiven über die gleiche Situation schreiben. Das macht das ganze nicht langweilig, denn die beiden haben oft ganz unterschiedliche Meinungen.

Dieses Buch hat an wirklich alles gedacht! Es zeigt was für unterschiedliche Streittypen es gibt, was man an sich selbst verändern sollte und was für Möglichkeiten ein Konflikt geben kann: Daraus können nämlich gesunde und tiefgründige Beziehungen wachsen!

Von Fynn Peters

Leseprobe (PDF)