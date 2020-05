Tochter von Jennifer Lopez schreibt Gebetsbuch

Werbung

Emme Muñiz, die zwölfjährige Tochter von Jennifer Lopez und Marc Anthony, veröffentlicht ein Buch mit Gebeten. Das teilt der Verlag „Crown Books for Young Readers“ mit. „Lord Help Me“ (deutsch: „Gott, hilf mir“) soll auf englisch und spanisch in einer Auflage von 100.000 Stück erscheinen. Das Büchlein mit Illustrationen von Brenda Figureroa ist inspiriert von den täglichen Gebeten der Star-Tochter. Im Buch finden sich sowohl Fürbitten für alltägliche Momente, beispielsweise ein Gebet, um mit den Geschwistern zurechtzukommen, als auch für weltbewegendere Dinge wie die Rettung des Planeten.

In Letzterem hat das Werk auch seinen Ursprung: „In der Schule habe ich etwas über Faultiere gelernt und dass sie vom Aussterben bedroht sind. Also habe ich angefangen, beim Abendgebet für sie zu beten. Ich habe das Buch geschrieben, um Geld für die Rettung der Faultiere zu sammeln und gleichzeitig anderen Kindern beizubringen, wie wir beten und um Hilfe bitten können. Das sind zwei Dinge, die mir viel Behaglichkeit geben“, sagt die junge Autorin.

Emme Muñiz ist bereits eine kleine Berühmtheit. Zuletzt sang sie mit ihrer Mutter in der Halbzeit des Superbowl. Außerdem erscheint sie immer wieder in den Social-Media-Beiträgen ihrer Mutter. (nate)