Papst verschärft Haltung der katholischen Kirche zur Todesstrafe (FAZ)

Die Katholische Kirche nimmt einen neuen Passus zur Ablehnung der Todesstrafe in ihren Katechismus auf. Die Kirche lehre, „dass die Todesstrafe unzulässig ist, weil sie gegen die Unantastbarkeit und Würde der Person verstößt“, heißt es darin, wie der Vatikan am Donnerstag bekannt gab. Papst Franziskus hatte bereits 2015 die Todesstrafe als „grausam, unmenschlich und erniedrigend“ verurteilt. In der 1995 unter dem Einfluss der Enzyklika „Evangelium vitae“ von Papst Johannes Paul II. veränderten Fassung des Katechismus hieß es noch, dass die Todesstrafe gerechtfertigt sei, wenn es keinen anderen Weg gebe.

