Von KevinDavis_NRT

Übersetzung: Karen Kersten

Was du wissen solltest:

Nach ihrem Debüt Unbreakable Smile liefert Tori Kelly, die 2015 als beste Nachwuchskünstlerin für den Grammy nominiert wurde, Hiding Place, eine R&B-geprägte, ansteckend melodische Interpretation des klassischen Gospels. Für das Album schließt sich Kelly mit der 12-fachen Grammy-prämierten Gospel-Legende Kirk Franklin zusammen.

Wie es sich anhört:

Hiding Place fesselt vom ersten Track an mit Kellys starkem, gefühlsgeladenem Gesang. Wenn du die CCM Powerhouse-Sänger Blanca , Lauren Daigle und Mandisa , oder die Popsänger Meghan Trainor, Kelly Clarkson und Alessia Cara magst, wirst du von diesem Album begeistert sein.

Geistliche Highlights:

Jedes Lied auf dem Album verkündet biblische Wahrheiten. Der Opener „Masterpiece“ mit Lecrae handelt von unserer Identität in Christus: „When You look at me, do You see a work of art in the making?” (Wenn du mich ansiehst, siehst du ein Kunstwerk im Entstehen?), und drückt die Wahrheit aus Epheser 2,10 (NL) aus: „Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat.“

Die zarte Ballade „Questions“ drückt den Wunsch aus, Gottes Pläne enthüllt zu sehen. Tori singt hier unsagbar gefühlvoll: „I have so many questions. I don’t know where to begin, since You were there at the beginning, You already know the end.” (Ich habe so viele Fragen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, da Du am Anfang dabei warst, kennst Du bereits das Ende).

Bestes Lied:

„Never Alone“ mit Kirk Franklin. Ich kann einfach nicht genug von diesem Ohrwurm bekommen, der mich dazu bringt, lauthals mit Tori mitzusingen: „I know somebody, He calls me His own, I can hear heaven singing out, Oh, you’re never alone!” (Ich kenne jemanden, Er nennt mich sein eigen, ich kann den Himmel singen hören, Oh, du bist nie allein!)