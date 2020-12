TV-Tipp: Diospi Suyana – Klinik in den Anden (arte)

Werbung

„Diospi Suyana“ ist ein Missionskrankenhaus in den peruanischen Anden, in dem die Quechua versorgt werden, die Nachfahren der Inka. Gegründet von den deutschen Ärzten und Christen Martina und Klaus John nahm es 2007 seinen Dienst auf. Heute ist es eine der modernsten Kliniken Südamerikas. Der Fernsehsender arte zeigt am Mittwochabend (23. Dezember) um 19:40 Uhr eine SWR-Doku über „Diospi Suyana“.

In eigener Sache:

Wir sind Martina und Klaus John in der Planungsphase begegnet und waren von ihrer Idee begeistert. 2007 war „Diopsi Suyana“ („Wir vertrauen auf Gott“) deshalb unser Jesus.de-Spendenprojekt.