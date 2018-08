Ulrike Schilling: „In deinem Haus will ich sein“

„Herr, lehre uns beten!“ Als Antwort auf diese Bitte der Jünger lehrte Jesus sie das Vaterunser. In diesem Buch dienen die neun Aussagen des Vaterunsers als Leitlinie für insgesamt 366 Andachten, eine für jeden Tag des Jahres. Über mehrere Wochen hinweg wird ein Gedanke des Vaterunsers vertieft.

Dabei liegt der Schwerpunkt jede Woche auf eine andere Facette der Hauptaussage. Bei der Bitte „dein Name werde geheiligt“ geht es um Gottes Heiligkeit, um seinen Namen, um Anbetung, um Musik und um persönliche Heiligung. Jede Bitte des Vaterunsers wird also im Laufe des Jahrs anhand von mehreren Kerngedanken entfaltet. 53 verschiedene Autorinnen haben jeweils die Texte einer Woche geschrieben.

Jede Autorin hat ihren persönlichen Schwerpunkt, die sich auch in den gewählten Themen widerspiegeln. Eine Autorin, die im Mittleren Osten gelebt hat, schreibt über verfolgte Christen, eine Dichterin von Lobpreisliedern schreibt über Musik, und eine Pfarrerin schreibt über das Gemeindeleben. Einige der Autorinnen sind durch Vorträge, Zeitschriftenartikel oder Bücher bekannt, andere durch ihre Mitarbeit in christlichen Werken. Sie haben unterschiedliche Glaubensausrichtungen, was sich aber nicht nachteilig auswirkt. Durch diese Verschiedenheit zeigt das Buch die bunte Vielfalt des christlichen Glaubens.

Die Gestaltung von Cover und Innenteil ist sehr ansprechend und schön. Das Motiv auf dem Cover findet sich an mehreren Stellen im Buch wider. Die Reben, Äste und Früchte drücken Wachstum aus. Das Lesebändchen ist eine hilfreiche Ergänzung, ebenso wie die kurzen Angaben zu den Autorinnen, und das Bibelstellenverzeichnis am Ende des Buchs.

Jedes der neun Themen beginnt mit einem passenden Zitat. Die tägliche Andacht umfasst jeweils etwa eine Seite. Sie beginnt mit einem Bibelvers, der zu dem Thema passt. Manche Andachten sind vor allem persönliche Berichte, andere legen den Bibelvers aus. Das Gesamtthema ist jeweils oben abgedruckt, der Name der Verfasserin unten. „Andachten für ein Jahr mit dem himmlischen Vater“, so lautet der Untertitel dieses Buchs. Durch die Vielfalt der Beiträge wird es an einigen Tagen Andachten und Gedanken geben, die das Herz berühren, und andere, die vielleicht belanglos erscheinen. Das hängt sicher auch mit der eigenen persönlichen Entwicklung zusammen. Insgesamt ist aber die Buntheit der Beiträge eine große Bereicherung.

Von Marianne Müller

Leseprobe (PDF)