Nach dem DeutschlandTrend aus dem ARD-Morgenmagazin am Freitag verliert die Religion für Einwohner in Deutschland immer mehr an Bedeutung. Viele stehen dem Glauben zunehmend kritisch gegenüber.

37 Prozent der Befragten messen dem Glauben eine sehr große bis große Bedeutung in ihrem Leben zu. 36 Prozent gaben eine geringe, 27 Prozent gar keine Bedeutung an. Unterschiede waren auch zwischen männlichen und weiblichen Befragten festzustellen. So ist für 46 Prozent aller weiblichen und lediglich 28 Prozent der männlichen Probanden der Glaube relevant. Unabhängig vom Geschlecht ist der Anteil derjenigen, die den Glauben als wesentlich für ihr Leben erachten, im Osten mit 21 Prozent halb so hoch wie im Westen mit 41 Prozent.

Weitere Informationen zum DeutschlandTrend im ARD-Morgenmagazin finden Sie hier.