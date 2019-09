Friedhelm Loh, Inhaber und Vorstandsvorsitzender der gleichnamigen Unternehmensgruppe und Vorstandsvorsitzender der Stiftung Christliche Medien (SCM), erhält in diesem Jahr die LutherRose der Internationalen Martin Luther Stiftung.

Der Preis für gesellschaftliche Verantwortung und Unternehmer-Courage wird im Rahmen der zwölften LutherKonferenz am 16. November in Berlin verliehen. Die Festrede soll der frühere Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) halten, die Laudatio Reinhard Quast, Präsident des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe.

Mit Loh werde eine Persönlichkeit ausgezeichnet, die sich „in beispielgebender Weise mit ihrem Leben und beruflichen Wirken die reformatorische Tradition von Freiheit und Verantwortung für das Gemeinwohl eingesetzt“ habe, heißt es in der Begründung für die Preisvergabe. Sein Engagement als Spender und Stifter – etwa als Vorstandsvorsitzender der Stiftung Christliche Medien (SCM), im Vorstand des Bibellesebundes, als Stiftungsratsmitglied der Stiftung Volkenroda sowie als Kuratoriumsmitglied von ProChrist und Christival – stünden wie seine Unterstützung sozialer und karitativer Einrichtungen für sein gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein als Christ und Unternehmer.

Die 2007 in Wittenberg gegründete Internationale Martin Luther Stiftung will nach ihrem Selbstverständnis die Impulse der Reformation in einen Dialog zwischen Kirche, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik einbringen, um so zu einer verantwortungsbereiten und leistungsstarken Wirtschaft und Bürgergesellschaft beizutragen. Die LutherRose wird seit 2008 verliehen. Erster Preisträger war der Unternehmer Heinz-Horst Deichmann.

Link: Stiftungspreis LutherRose