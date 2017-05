Valorie Burton: Das Geheimnis glücklicher Frauen

Der Untertitel „Wie Sie mehr Zufriedenheit und Freude in Ihren Alltag bringen“, klingt verheißungsvoll. Fast jede Frau wünscht sich doch mehr Glück in ihrem Leben.

Valorie Burton stellt in ihrem Ratgeber 13 „Glücklichmacher“ vor. Diese sieht sie als Gesprächsgrundlage für den Austausch mit anderen Frauen. Auf den ersten Seiten schreibt sie über die Entstehungsgeschichte des Buches, die neuen Anforderungen an uns Frauen in der heutigen Zeit und woher sie ihre Ideen hat. Dann stellt sie ihre 13 Glücklichmacher einzeln vor. An jedes Kapitel schließen sich Fragen für Gesprächsgruppen und Anregungen zum Weiterdenken an. Am Ende des Buches finden wir einen Fragebogen anhand dessen wir unsere eigenen Glücklichmacher herausfinden können. Der Buchaufbau ist in sich logisch und gut nachvollziehbar. Die einzelnen Kapitel können unabhängig von einander durchgearbeitet werden.

Valorie Burtons Glücklichmacher sind nachvollziehbar, z.B. Vorfreude, Lächeln, positive Worte. Bei einigen war ich anfangs irritiert. Zum Beispiel der Glücklichmacher Nummer 3 mit dem schönen Titel „Dienen“. Wie uns diese Lebensaufgabe zufrieden und glücklich macht, stellte sie anhand persönlicher Erfahrungen nachvollziehbar dar. Biblisch steigt sie mit der Fußwaschung von Jesus ein. Er, der Meister, diente seinen Jüngern, indem er eine der niedrigsten Arbeiten für sie übernahm.

Wecken Sie diesen Glücklichmacher! Hinter dieser Aufforderung von Valorie Burton verstecken sich praktische Hinweise. Wie zum Beispiel die Aufforderung einen einen Dankesbrief zu schreiben oder sich persönlich bei einem Kollegen für eine stetig gute Laune zu bedanken.

Von Bettina Pfründer