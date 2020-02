Zum Valentinstag veranstalten zahlreiche Gemeinden eigene Gottesdienste. Wir haben die schönsten Projekte rausgesucht. Und sogar für Singles ist etwas dabei.



Werbung

Man mag ihn für eine Erfindung der Blumenverkäuferinnen und -verkäufer halten oder für einen besonderen Tag für Verliebte – so oder so ist der Valentinstag kaum mehr wegzudenken. Mittlerweile sind auch zahlreiche Kirchengemeinden auf den Trend aufgestiegen und bieten besondere Gottesdienste an. Wir stellen einige Formate vor.

Tanzend in den Abend

In Bonn veranstaltet die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) zusammen mit einer Tanzschule eine Aktion. Dort können sich Paare ab 15 Uhr zum Tanzen treffen. Geistliche Impulse zum Thema Partnerschaft gibt es in der Bonner Himmelszeltkapelle auf dem Marktplatz. Um 19 Uhr folgt dort ein Segensgottesdienst. Und um 20 Uhr können Verliebte im Kapitelsaal weitertanzen.

Nacht der Liebenden

In der Düsseldorfer Neanderkirche können Paare verschiedene „Stationen der Liebe“ erleben. Dazu gibt es Tanzmusik und Getränke. Um 20 Uhr folgt ein ökumenischer Gottesdienst in der Andreaskirche. Dort können sich Verliebte, Verlobte und Verheiratete segnen lassen. Die Möglichkeit zur Segnung gibt es übrigens auch in vielen anderen Gottesdiensten, beispielsweise in Wolfratshausen, Mannheim und Ilsenburg.

Für Singles

Werbung

Und wer an Valentinstag alleine ist? Auch der findet in der Kirche Anschluss, beispielsweise bei den Herz-Jesu-Priestern in Berlin. Dort gibt es einen Gottesdienst extra für Singles. „Wer suchet, der findet (nicht immer)“, heißt er. Nach dem musikalischen Singlegottesdienst gibt es Möglichkeiten zum Gespräch bei einem Glas Wein.

Ebenfalls an Alleinstehende richtet sich die Initaitive „Dinner for One&Co“ des christlichen Single-Netzwerks Solo&Co. Die Initiatoren rufen dazu auf, dass sich Singles am Samstag (15.2.) nach dem Valentinstag gegenseitig zu einem gemeinsamen Abendessen zusammenfinden, um Gemeinschaft zu stiften. Auf der Homepage des Netzwerks können, Einladungskarten, Logo, Gestaltungsideen und Rezepte heruntergeladen werden. (nate)