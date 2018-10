Veronika Smoor: „Frühling, Sommer, Herbst, Familie“

Veronika Smoor, Autorin und freie Fotografin aus Heilbronn, bringt mit Ihrem Buch „Frühling, Sommer, Herbst, Familie“ einen Jahresbegleiter mit vielen Ideen zum Selbermachen und ‚Selberglauben‘ in unser Bücherregal. Ihr Ziel ist die Entschleunigung des Alltags sowie Kreativität und Familienzusammenhalt mit diesem Tippgeber zu fokussieren. Alles hat seinen Platz in seiner Jahreszeit für Groß und Klein. Veronika beschreibt ihren ganz eigenen Alltag und das so bildlich, dass man sich von Beginn an in ihren Haushalt und ihre Familie ‚einlebt‘.

Sie gibt Einblick, wie sie ganz persönlich die Jahrszeiten erlebt und welche Unterschiede sie in den Monaten entdeckt. „Vor wenigen Tagen ist das alte Jahr lautstark zu Ende gegangen mit Party, Böllern, Lachen und viel Sekt!…Unser Garten sieht aus wie ein gerupftes Huhn. Wir sind im Herbst nicht mehr dazu gekommen, alles winterfest zu machen…!“, schreibt sie über ihren Januar. Sie gibt Ideen zum Kochen, Basteln, Gestalten und Erleben. Und dies individuell für jeden Monat im Jahr.

Man merkt, dass sie Mutter mit Leib und Seele ist und wie sie ihren Kindern ganz bewusst die Natur zeigen möchte, die Gott uns auf diesem Planeten und in unseren Breitengraden gegeben hat. Sie stellt Besonderheiten der Monate heraus, wie das Fasten im Februar, das Sternegucken in klaren Nächten im Juni oder die reiche Ernte im September und das Danken im Oktober. Es ist schön, wie sie ihre Ideen der Kindererziehung beschreibt, bevor sie Kinder hatte und wie die Realität dann doch ausschauen kann, sobald der Nachwuchs sich ganz eigen entwickelt und Natur und Zeit wahrnimmt und entdeckt.

Eine tolle Idee, Kindern Ostern bildlich zu beschreiben, zeigt sie den Lesern mit der „Osterkrippe“ im Monat April. Es ist eine von vielen Ideen dieses Buches, die für mich heraussticht. Sie schafft es mit ihrem Buch, selbst Kreativität beim Leser zu entwickeln oder wieder wach zu rütteln. Das macht bereits beim Durchstöbern des Buches Spaß und erst recht, wenn die Familie dann in die Umsetzung geht. Dabei vergisst sie nicht, christliche Werte zu benennen. Ein schönes Beispiel ist dafür im Mai zu lesen: „Herr, schütze die Anderen vor dem Unkraut in meinem Herzen. Und dem Guten, das in meinem Herzen gedeiht, schenke Wachstum!“

Abgerundet wird das Buch mit tollen Fotos aus Veronikas Alltag und kleinen Hilfestellungen für den Start der eigenen Bastelarbeit.

Von Frank Hoffmann

Leseprobe (PDF)