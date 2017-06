W. Ian Thomas: Kraftvolles Christsein – Leben aus der Fülle

Major W. Ian Thomas (1914-2007) hat mit diesem 2006 im Original erschienenen Buch einen wertvollen Beitrag zur umfangreichen christlichen „Bücherlandschaft“ geleistet. Der Gründer der weltweiten Fackelträgermission hatte sein Leben dem Auftrag verschrieben, ein „Kraftvolles Christsein“ zu leben und zu lehren.

50 kurze Kapitel laden ein, dieses Buch als Andachtsbuch zu nutzen. So hat es auch Ian Thomas selbst empfohlen. Einige Fragen am Ende jedes Abschnitts dienen zur Anregung und Anwendung. Schnelle Erfolge sollte der Leser allerdings nicht erwarten. Die einzelnen Themen gehen in die Tiefe. Wer sich darauf einlässt, wird schnell merken, an welchen Stellen es im eigenen Christsein Defizite gibt. Diesen zu begegnen – dazu lädt der Autor auf jeder Seite seines Buches ein.

Beim Lesen von Kapitel 28 („Wie er uns Ruhe schenkt“) befand ich mich in einer Situation, die mich innerlich sehr unruhig machte. Zufälle gibt’s 🙂 Gerade dieses Thema wird sehr anschaulich erklärt und ich konnte die Ausführungen gut nachvollziehen. Den Vers Matthäus 11,28 („Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken.“) habe ich noch nie so eindrücklich verstanden und erfolgreich in Anspruch nehmen können. Ich war begeistert. Von Jesus und von diesem Buch. Das nächste Kapitel „Wahre Ruhe“ setzt das Thema fort. Wir brauchen keine Angst zu haben, dass diese Ruhe uns in ein langweiliges Leben führt. Im Gegenteil, diese Ruhe bringt fast immer mehr Aktivität mit sich, als irgendetwas sonst.

Die 50 Abschnitte bauen aufeinander auf, sind aber auch unabhängig voneinander zu verstehen.

Von Christiane Zeigermann