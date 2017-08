Ein „Metal-Church“-Gottesdienst eröffnet am Mittwoch das weltgrößte Heavy-Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken. Pastorin Petra Judith Schneider gestaltet die Eröffnungsandacht in der evangelischen Heiligen-Geist-Kirche.

Schneider steht dabei vor der Herausforderung den Gottesdienst mit Heavy-Metal inhaltlich zu verbinden. Die Lösung: Songtexte, die sich mit Sorgen und dem Mut weiterzumachen beschäftigen. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes steht dieses Mal der Song „Break out“ der Metal-Band „Aeverium“, der zum Ausbruch aus dem dunklen Alltag und aus Verzweiflung aufruft.

Die Wackener Pastorin bietet bereits seit vier Jahren einen Metal-Gottesdienst zum Auftakt des Festivals an. Am Donnerstag traut sie in ihrer Kirche zwei Wacken-Fans aus Kiel und Wilhelmshaven, die wie viele der rund 75.000 erwarteten Konzertbesucher „ganz normale Leute“ seien.

Noch immer gebe es viele unbegründete Vorurteile gegenüber Heavy-Metal-Fans, sagte die Pastorin dem epd, die sich im 20-köpfigen Team der Festivalseelsorge engagiert. Auf dem Festivalgelände erlebe sie aber immer wieder viel christliche Nächstenliebe in Form einer großen Hilfsbereitschaft.

In dem 2.000-Einwohner-Dorf Wacken treten von Donnerstag bis Samstag auf acht Bühnen rund 150 Bands auf, darunter Alice Cooper, Volbeat, Avantasia und Status Quo.