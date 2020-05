Ich habe dieses Buch gerne gelesen und fand es spannend und hilfreich, wie dieses nicht einfache Thema von den Autorinnen und Autoren sehr anschaulich und gründlich behandelt wird. Es ist als Ratgeber zum Thema Partnersuche und Partnerwahl sehr übersichtlich aufgebaut und geeignet, junge und ältere Menschen gleichermaßen anzusprechen.

Statistisch gesehen wird in Deutschland jede zweite Ehe geschieden. Die verschiedenen Autoren dieses Sammelnbands haben in ihrer Tätigkeit als Ehe-und Familienberater sowie Psychologen viele Erfahrungen gesammelt. Es werden Hilfen angeboten, um an der eigenen Persönlichkeit und Partnerschaftsfähigkeit zu arbeiten. Bibelstellen und praktische Beispiele regen zur Arbeit an der eigenen Persönlichkeit an. Zusätzlich wird auf weiterfühende Litaretur und Seminare verwiesen, um das eine oder andere Thema weiter vertiefen zu können.

Immer wieder geht es im Ratgeber um die Führung Gottes und wie ich seinen Willen erkenne. Was bedeutet Liebe für den Mann und für die Frau? Was kann ich tun, um zu einer glücklichen Partnerschaft zu kommen? Welche Personen passen nicht zusammen? Hierauf gibt der Ratgeber Antworten, die weiterhelfen können. Voraussetzung ist, dass man bereit ist, sich in Bewegung zu setzen und etwas zu unternehmen. Der Traumpartner oder die Traumpartnerin wird eher selten plötzlich vor der Türe stehen. Das Buch ermutigt dazu, etwas zu wagen und neue Erfahrungen zu machen. Nicht jeder allerdings, auch das wird deutlich, wird für sich einen passenden Partner finden.

Von Renate Martens