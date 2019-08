Warum boomen Freikirchen? (Landesschau BaWü)

Was sind eigentlich Freikirchen? Diese Frage stellt sich die Landesschau Baden-Württemberg, die im SWR-Fernsehen ausgestrahlt wird. Um das herauszufinden, hat sie das ICF (International Christian Fellowship) in Karlsruhe besucht. Herausgekommen ist ein ausgewogener Grundlagenbeitrag.

Als „anerkannte Religionsgemeinschaften“, die nicht der katholischen oder evangelischen Kirche angehören, betitelt der SWR Freikirchen. 21 von ihnen gebe es alleine in Karlsruhe. Gerade das moderne Outfit der Kirchen hebt der Beitrag hervor. „Die Verpackung ist also neu, aber die Botschaft eher alt“, heißt es. Man wolle den Glauben erhalten und halte sich an die Bibel, sagt ICF-Pastor Steffen Beck. Den Grund für den Zulauf sehen die Journalisten in der zeitgemäßen Außendarstellung der Freikirchen. Die Gläubigen machten außerdem viel, um neuen und alten Mitgliedern ein „Wohlfühlklima“ zu schaffen.

Trotzdem merkt der Beitrag auch an: Der Ruf der Freikirchen sei nicht der beste, vor allem wegen der „schwarzen Schafe“. „Man sollte schon darauf schauen, wie ökumenisch die Freikirchen unterwegs sind, sagt Holger Gohla von der SWR-Redaktion Religion. Manche lehnten Ökumene fast als „Teufelszeug“ ab, andere arbeiteten mit in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK).